Минобрнауки РФ не планирует переносить начало учебного года в вузах

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В министерстве образования и науки РФ не намерены переносить начало нового учебного года в российских вузах на более поздний срок. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Перенос начала 2020–2021 учебного года на более поздний срок не планируется. Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что граждане, которые приедут из других стран, смогут приступить к учебе после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Для иностранных студентов, которые не смогут вернуться к началу занятий, Минобрнауки России совместно с вузами прорабатывает различные альтернативные форматы обучения. Одним из таких форматов считается дистанционный.

"В настоящее время порядка 200 иностранных студентов БФУ имени Канта (из Бразилии, Китая, Латвии, Литвы, Японии, Индии, Казахстана) не могут вернуться на обучение ввиду ограничительных мер в период пандемии коронавирусной инфекции. Но это не скажется на их учебном плане. Каждый такой студент находится у нас на контроле", – рассказали в ведомстве.

Ранее специалисты Роспотребнадзора опубликовали перечень рекомендаций по профилактике коронавируса в высших учебных заведениях. Согласно документу, иностранные студенты могут быть допущены к занятиям только после 14-дневной изоляции с момента въезда в РФ. При этом на 10–12-й день им должны провести ПЦР-исследование на коронавирус.

В Роспотребнадзоре призвали не допускать скопления большого числа учащихся и обеспечить соблюдение безопасного расстояния между студентами. Кроме того, в ведомстве призывают ограничить контакты между студентами разных групп. В удаленном формате будут проходить занятия заочных и вечерних групп.

