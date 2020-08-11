Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Занятия в школах России начнутся с 1 сентября в очной форме. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

"Готовимся именно в этот день начать полноценную работу – в нормальном, очном режиме", – сообщил Кравцов.

Занятия будут проходить в учебных учреждениях с соблюдением санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, добавил министр.

Роспотребнадзор подготовил постановление по организации работы школ в условиях пандемии. Перед открытием учреждений требуется обязательная генеральная уборка с дезинфицирующими средствами. За каждым классом или группой потребуется закрепить учебное помещение. Ко всему прочему, рекомендуется сократить число учеников в классе.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что учебный год в стране начнется 1 сентября в офлайн-формате, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что вводить дистанционное обучение не планируется.

Ранее стало известно, что Минобрнауки РФ не планирует переносить начало нового учебного года в вузах. Последним днем приема документов на бюджет станет 10 августа, а уже на 19-е число запланирована первая волна зачисления.