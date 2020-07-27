Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате

14:14
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Новый учебный год в школах России начнется 1 сентября в обычном формате, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, вводить дистанционное обучение не планируется.
"Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки... Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября", – цитирует министра ТАСС.
Кравцов отмечал, что традиционные школьные линейки в стране проведут 1 сентября. Он добавил, что образовательным учреждениям предстоит обеспечить меры безопасности из-за COVID-19. В министерстве заявили, что формат линеек будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
Роспотребнадзор подготовил постановление по организации работы школ в условиях пандемии. В документе говорится, что перед открытием учреждений необходима обязательная генеральная уборка с дезинфицирующими средствами. За каждым классом или группой должно быть закреплено учебное помещение, также по возможности рекомендовано сократить число обучающихся в классе.
Ведомство рекомендовало исключить объединение разных классов в одну группу продленного дня. По-прежнему нельзя проводить различного рода мероприятия. При входе в здание следует установить дозаторы с антисептическими средствами, в помещении – приборы для обеззараживания воздуха. После каждого урока следует проветривать помещение.
Дезинфицировать также нужно будет столовую и чайную посуду. Кроме того, согласно документу, персонал пищеблоков должен носить маски и перчатки.
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