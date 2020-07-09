Родители школьников оказались не готовы отказаться от традиционных линеек 1 сентября

Новость об отмене традиционных школьных линеек 1 сентября 2020 года серьезно взбудоражила родителей школьников. Днем позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов пояснил, что традиционные линейки все же состоятся, но с необходимыми мерами безопасности. Рассказываем, почему россияне не готовы к альтернативным вариантам празднования 1 сентября и как школьная линейка стала семейным праздником в России.

"Первое сентября для первоклашек – как парад Победы для всей страны"

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Некоторые россияне сильно огорчились, когда 8 июля 2020 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что в этом году традиционных школьных линеек не будет. После этой новости, опубликованной министерством просвещения в Instagram, под постом развернулись баталии недовольных родителей. "В каком формате пройдут линейки? Первоклашки ждут праздника… Первый раз в первый класс!" – написала Марина Щербакова. "Какой еще новый формат? Линейка на расстоянии полутора метров и без родителей? Остановитесь! Дайте детям нормальное начало года!" – подхватила Виктория.





Елена Моя дочь идет в первый класс, это очень плохая идея украсть у моей семьи праздник.

Некоторые считают, что для первоклассников этот праздник не менее важен, чем парад Победы для всей страны. Карина в своем комментарии под постом попросила не изменять традиционную школьную линейку в этом году: "Не отнимайте у детей праздник, особенно у первоклашек, их традиционный торжественный выход!"

Хотя были озвучены и другие мнения. Например, Екатерина Крылова считает, что, несмотря на сложности, безопасность в этот период все-таки важнее. "Родители, успокойтесь! Что вы так драматизируете? Ну не будет линейки – и не надо. Что, это самое необходимое в жизни? Я не вспоминаю свою школу от слова совсем, хоть и была отличницей. К чему сеять бациллы? Я за безопасность", – прокомментировала Екатерина.

На фоне бурной реакции в интернете министр просвещения Сергей Кравцов разъяснил, что школьные линейки 1 сентября 2020 года все же состоятся, но с соблюдением мер безопасности.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ Что касается линеек, то линейки традиционные – они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия, для того чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Но от линеек мы не откажемся.

При этом в министерстве отметили, что проведение линеек будет зависеть от эпидобстановки конкретно в каждом регионе. Также Сергей Кравцов подчеркнул, что от очного формата первого дня учебного года отказываться не планируется.

Семейная традиция или пережиток прошлого?

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Елена Топовская, которая является главой родительского комитета школы и мамой троих детей, включая первоклашку, рассказала Москве 24 о том, что среди родителей изначальная новость о линейках в "другом формате" вызвала бурный резонанс. Вопросами дня были: "Вы слышали, дети в школу не пойдут? Вы знаете, линейки отменили?" Родители растерялись, но после объявления, что линейки все-таки будут, воскликнули: "Ура!"





Елена Топовская глава родительского комитета школы, мама троих детей Школьная линейка – это семейная традиция. У меня трое детей в семье, и 1 сентября для нас – праздник. Мы к нему готовимся. Это нарядно, торжественно, обязательно торт с надписью: "С Днем знаний". Дети знают, что это их праздник, что надо учиться и к чему-то стремиться.

По мнению Елены, такая семейная традиция просто необходима, если отменить детские праздники, то мы потеряем важные ценности, ради которых живем. "Это посыл детям, что надо учиться и стремиться, как важно что-то уметь, быть образованным человеком, ставить перед собой цели и к чему-то идти", – подчеркнула Елена.





Елена Топовская глава родительского комитета школы, мама троих детей Не так много больших событий у детей. В школу пошли – это праздник, школу закончили – праздник. Мои дети хотят идти в школу, хотят шарики, музыку и первый звонок.

Но есть и те, кто считает, что традиционные школьные линейки уже отходят в прошлое и в наши дни нет большой необходимости их проводить. Кроме того, важно помнить о мерах безопасности в условиях пандемии. Председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко удивился, почему родители так бурно отреагировали на первую новость о возможной отмене традиционных линеек. По его мнению, с учетом новых требований Роспотребнадзора к организации процесса обучения отмена праздничных атрибутов 1 сентября не так уж страшна.



Фото: Москва 24/Михаил Колобаев



Руслан Ткаченко председатель Московского городского родительского комитета На фоне того, как предстоит учиться в школах в ближайшие полгода, даже отсутствие линеек – это всего лишь мягкая разминка.

"Теперь уроки должны быть разбиты по графику так, чтобы не было одновременно перемен, все ходят в пустых коридорах и ни с кем не общаются, массовых мероприятий нет как минимум до нового года. И на этом фоне рассуждать о какой-то линейке немножко грустно", – отметил Ткаченко.

По мнению эксперта, школа уже перестала быть уникальным источником знаний (сейчас легко найти другие варианты) и местом социализации (с учетом того, что тесно общаться будет нельзя). Раньше, когда переезд из города в город и смена учебного заведения были редкими явлениями, школа действительно была эпохальным событием. Человек переходил на новый этап жизни, учился 10 лет с одними и теми же одноклассниками и учителями. "В такой системе жизни линейка для первоклассника – это действительно жизненное событие", – подчеркнул Ткаченко.

Но сейчас, когда люди стали активно менять школы, образовательные направления, мобильность передалась и самой школе. И значение линейки осталось либо культурой школы, либо семейной традицией, считает Ткаченко.