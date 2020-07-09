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Общество

9 июля, 19:00

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Родители школьников оказались не готовы отказаться от традиционных линеек 1 сентября

"Не отнимайте у детей праздник": россияне – о линейках в школах 1 сентября
общество образование

Новость об отмене традиционных школьных линеек 1 сентября 2020 года серьезно взбудоражила родителей школьников. Днем позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов пояснил, что традиционные линейки все же состоятся, но с необходимыми мерами безопасности. Рассказываем, почему россияне не готовы к альтернативным вариантам празднования 1 сентября и как школьная линейка стала семейным праздником в России.

"Первое сентября для первоклашек – как парад Победы для всей страны"

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Некоторые россияне сильно огорчились, когда 8 июля 2020 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что в этом году традиционных школьных линеек не будет. После этой новости, опубликованной министерством просвещения в Instagram, под постом развернулись баталии недовольных родителей. "В каком формате пройдут линейки? Первоклашки ждут праздника… Первый раз в первый класс!" – написала Марина Щербакова. "Какой еще новый формат? Линейка на расстоянии полутора метров и без родителей? Остановитесь! Дайте детям нормальное начало года!" – подхватила Виктория.

Моя дочь идет в первый класс, это очень плохая идея украсть у моей семьи праздник.
Елена

Некоторые считают, что для первоклассников этот праздник не менее важен, чем парад Победы для всей страны. Карина в своем комментарии под постом попросила не изменять традиционную школьную линейку в этом году: "Не отнимайте у детей праздник, особенно у первоклашек, их традиционный торжественный выход!"

Хотя были озвучены и другие мнения. Например, Екатерина Крылова считает, что, несмотря на сложности, безопасность в этот период все-таки важнее. "Родители, успокойтесь! Что вы так драматизируете? Ну не будет линейки – и не надо. Что, это самое необходимое в жизни? Я не вспоминаю свою школу от слова совсем, хоть и была отличницей. К чему сеять бациллы? Я за безопасность", – прокомментировала Екатерина.

На фоне бурной реакции в интернете министр просвещения Сергей Кравцов разъяснил, что школьные линейки 1 сентября 2020 года все же состоятся, но с соблюдением мер безопасности.

Что касается линеек, то линейки традиционные – они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия, для того чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Но от линеек мы не откажемся.
Сергей Кравцов
министр просвещения РФ

При этом в министерстве отметили, что проведение линеек будет зависеть от эпидобстановки конкретно в каждом регионе. Также Сергей Кравцов подчеркнул, что от очного формата первого дня учебного года отказываться не планируется.

Семейная традиция или пережиток прошлого?

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Елена Топовская, которая является главой родительского комитета школы и мамой троих детей, включая первоклашку, рассказала Москве 24 о том, что среди родителей изначальная новость о линейках в "другом формате" вызвала бурный резонанс. Вопросами дня были: "Вы слышали, дети в школу не пойдут? Вы знаете, линейки отменили?" Родители растерялись, но после объявления, что линейки все-таки будут, воскликнули: "Ура!"

Школьная линейка – это семейная традиция. У меня трое детей в семье, и 1 сентября для нас – праздник. Мы к нему готовимся. Это нарядно, торжественно, обязательно торт с надписью: "С Днем знаний". Дети знают, что это их праздник, что надо учиться и к чему-то стремиться.
Елена Топовская
глава родительского комитета школы, мама троих детей

По мнению Елены, такая семейная традиция просто необходима, если отменить детские праздники, то мы потеряем важные ценности, ради которых живем. "Это посыл детям, что надо учиться и стремиться, как важно что-то уметь, быть образованным человеком, ставить перед собой цели и к чему-то идти", – подчеркнула Елена.

Не так много больших событий у детей. В школу пошли – это праздник, школу закончили – праздник. Мои дети хотят идти в школу, хотят шарики, музыку и первый звонок.
Елена Топовская
глава родительского комитета школы, мама троих детей

Но есть и те, кто считает, что традиционные школьные линейки уже отходят в прошлое и в наши дни нет большой необходимости их проводить. Кроме того, важно помнить о мерах безопасности в условиях пандемии. Председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко удивился, почему родители так бурно отреагировали на первую новость о возможной отмене традиционных линеек. По его мнению, с учетом новых требований Роспотребнадзора к организации процесса обучения отмена праздничных атрибутов 1 сентября не так уж страшна.

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев

На фоне того, как предстоит учиться в школах в ближайшие полгода, даже отсутствие линеек – это всего лишь мягкая разминка.
Руслан Ткаченко
председатель Московского городского родительского комитета

"Теперь уроки должны быть разбиты по графику так, чтобы не было одновременно перемен, все ходят в пустых коридорах и ни с кем не общаются, массовых мероприятий нет как минимум до нового года. И на этом фоне рассуждать о какой-то линейке немножко грустно", – отметил Ткаченко.

По мнению эксперта, школа уже перестала быть уникальным источником знаний (сейчас легко найти другие варианты) и местом социализации (с учетом того, что тесно общаться будет нельзя). Раньше, когда переезд из города в город и смена учебного заведения были редкими явлениями, школа действительно была эпохальным событием. Человек переходил на новый этап жизни, учился 10 лет с одними и теми же одноклассниками и учителями. "В такой системе жизни линейка для первоклассника – это действительно жизненное событие", – подчеркнул Ткаченко.

Но сейчас, когда люди стали активно менять школы, образовательные направления, мобильность передалась и самой школе. И значение линейки осталось либо культурой школы, либо семейной традицией, считает Ткаченко.

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Лоскутникова Наталья

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