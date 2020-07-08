Традиционных школьных линеек 1 сентября не будет в этом году – Минпросвещения

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Традиционных школьных линеек 1 сентября 2020 года не будет, они будут проведены в другом формате. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Есть определенные требования Роспотребнадзора, по этим требованиям у нас каких-то массовых школьных мероприятий до 1 января 2021 года не предусмотрено, но обучение предусмотрено. У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем. Но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы, начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями, чтобы не допустить каких-то вспышек заболевания или распространения инфекции", – цитирует его Агентство "Москва".

Глава ведомства отметил, что 1 сентября в школах проведут диагностику знаний учеников, которая выявит проблемы, связанные с дистанционным образованием.

"Если возникли пробелы, связанные с организацией дистанционного обучения, то у нас подготовлена специальная программа помощи школьникам и учителям, позволяющая и школьникам, и учителям, по необходимости, ликвидировать те проблемы, которые могли возникнуть, и выровнять образовательные результаты до необходимого уровня", – подчеркнул Кравцов.

До этого заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев сообщил, что ведомство не рассматривает вариант полного перевода обучения студентов в стране в дистанционный формат. Он подчеркнул, что подобная форма получения образования в законодательстве не прописана.

Мэр Москвы ранее выразил надежду, что обучение в столичных школах начнется с осени. По словам Сергея Собянина, на данный момент работа школ в Москве должна быть возобновлена в очном формате с 1 сентября.

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