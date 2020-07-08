Собянин надеется, что обучение в столичных школах начнется с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что очное общение и присутствие детей в школах крайне важны. Об этом градоначальник заявил в рамках международной конференции, посвященной первым итогам пандемии в контексте мировой системы образования, сообщает РИА Новости.

"Конечно, надо развивать электронные технологии, конечно, нужно доступность для этих технологий развивать, но тем не менее мы понимаем, что без очного общения, без очного образования, наверное, сложно представить школьное образование", – заявил мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, на данный момент работа школ в Москве должна быть возобновлена в очном формате с 1 сентября. Это зависит от рекомендаций надзорных ведомств и эпидемиологической обстановки в столице.

Мэр столицы РФ также отметил, что для оптимизации образовательных процессов необходимо создать сервис, который будет предназначен для видеоконференций учителей с детьми. Для этого рассчитывается привлечь государственные усилия и частных разработчиков.

Собянин обратил внимание на то, что в Москве цифровые сервисы в период пандемии работали без нареканий, в том числе потому, что столица занимает ведущие позиции по скорости работы сетевого соединения.

"С помощью ресурсов МЭШ [Московской электронной школы] и других образовательных платформ, учителя провели 9,8 миллиона уроков, почти 10 миллионов, на которых присутствовало абсолютное большинство учащихся", – подчеркнул градоначальник.

На период дистанционного обучения как учителя, так и школьники получили в пользование компьютерную технику.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что ведомство не рассматривает вариант полного перевода обучения студентов в России в дистанционный формат в будущем. Специалист отметил, что подобная форма получения образования в законодательстве не прописана.

При этом в Госдуме разработали проект закона, согласно которому дистанционная форма обучения может быть введена в систему как опциональная.

