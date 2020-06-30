Эксперт поддержал возможность тратить маткапитал на покупку техники для онлайн-обучения

11:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Зампред экспертного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Александр Костин в беседе с Москвой 24 оценил законопроект, позволяющий тратить материнский капитал на приобретение техники для онлайн-обучения.
По его мнению, связанные с пандемией коронавируса обстоятельства показали необходимость в подобных мерах.
"Очень актуально. Потому что сейчас пандемия это четко показала. Это будет хорошим подспорьем. Положительная инициатива, очень правильная. Это, безусловно, поможет детям в учебе", – считает эксперт.
Костин пояснил, что практика показала, что не у всех родителей есть возможность обеспечить своих детей техникой для онлайн-обучения. По его словам, сейчас в основном маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, но не у всех есть такая потребность, а реализация его на образование ребенка – слишком долгосрочная перспектива.
Эксперт подчеркнул, что это позитивно скажется на компьютерной грамотности самих родителей и других членов семьи.
"Это поможет и родителям. К тому же, как показывает практика, обучение старшего поколения компьютерной грамотности в рамках программы Московское долголетие проходит успешно. Прекрасно идет, обучаются компьютерной грамотности и бабушки, и дедушки", – заявил Костин.
Ранее стало известно, что материнский капитал можно будет тратить на дистанционное обучение детей. Соответствующий закон внесен в Госдуму.
Деньги хотят разрешить тратить на покупку оборудования, которое позволит ребенку учиться не выходя из дома.
Маткапитал могут разрешить тратить на дистанционное обучение
Учебный год начнется в этом году 1 сентября по плану. Планируется, что дети пойдут в школу как обычно, рассказал глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя – они тоже хотят увидеть своих учеников", – объяснил Кравцов.
Как отметил министр просвещения Российской Федерации, на фоне ситуации с коронавирусом меры по эпидемиологической защите в образовательных учреждениях усилят. По словам Кравцова, сейчас такая работа продолжается в регионах.
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