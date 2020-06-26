К новому учебному году в Москве появится около 6 тысяч мест в детских садах и школах

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К 1 сентября в столице планируется завершить строительство и открыть 20 образовательных учреждений, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Таким образом, в детских садах и школах появится около шести тысяч мест.

Он рассказал, что только с начала этого года в Москве построили семь детских садов и одну школу в общей сложности почти на 2,3 тысячи мест. По его словам, строительные работы продолжаются.

"К 1 сентября в столице предполагается ввести в эксплуатацию еще 13 детских садов и 7 школ на шесть тысяч мест", – цитирует Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Всего по итогам этого года в столице появится 16 новых детских садов на 4,5 тысячи малышей и 24 школы на 13,5 тысячи учащихся. Из 40 зданий, вводимых в эксплуатацию в этом году, 13 возведут инвесторы.

За период с 2011 по 2019 год в Москве построили 96 школьных зданий и 273 детских сада. По словам Бочкарева, заданная в прошлые годы высокая планка снижаться не будет – с 2020 до конца 2022 года планируется сдать еще 30 зданий для дошкольных учреждений и 68 для школ.

Ранее сообщалось, что в столице за текущий год построят около 40 корпусов школ и детских садов. Сергей Собянин отмечал, что строительство детских садов и школ – одно из первых направлений стройки, которое власти разморозили и начали активно возвращать к жизни.