Детский сад на 150 мест построят в Рязанском районе столицы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Рязанском районе Москвы построят детский сад, рассчитанный на 150 мест, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что это будет небольшое здание, разделенное на два блока.

По его словам, специалисты решили сыграть на контрасте объемов, поэтому в качестве отделки фасадов выбраны различные по фактуре и цвету материалы – штукатурка в сочетании с керамической плиткой контрастных оттенков. Входная группа расположена под нависающей частью здания. Это позволит обойтись без козырька.

"Кроме того, по поручению Сергея Собянина все социальные учреждения должны быть доступны для маломобильных граждан, и этот сад не исключение", – добавил Кузнецов.

Детский сад будет вмещать шесть групп по 25 человек. На первом этаже разместятся помещения для детей от трех до пяти лет, столовая, медкабинет и комната охраны. На втором этаже появится помещение для групп от пяти лет, зал для музыкальных занятий, кружки. На третьем будут заниматься ребята в возрасте от шести лет. Там же будет физкультурный зал, кабинеты психолога и логопеда, административные помещения.

На территории садика разместят игровые площадки с теневыми навесами и ящиками для хранения игрушек, а также спортивную зону. Сад появится в составе жилого комплекса по адресу: внутригородское муниципальное образование Рязанское, улица 2-я Институтская.

Ранее сообщалось, что детский сад на территории нового района Саларьево планируют построить до конца текущего года.

Кроме того, известно, что 20 новых школ построят в ТиНАО до конца года.

