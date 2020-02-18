Три детских сада для детей-аллергиков открыли в Москве

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Три детских сада для детей-аллергиков открыли в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Людмилу Мясникову.

Она отметила, что в эти учреждения будут отправлять дошкольников, имеющих аллергию на молочные продукты. В них дети обеспечиваются специализированным питанием.

"Из меню были исключены молоко, сыр, масло сливочное, творог, сметана, кисломолочные продукты. Потребность в пищевых веществах восполняется за счет увеличения в рационе продуктов, содержащих животный белок: говядина, рыба, птица и яйцо", – сообщила Мясникова.

Дошкольные группы для детей-аллергиков открыли в школах № 285, 1367 и 1465.

Ранее сообщалось, что в районе Куркино в сентябре откроют еще одну начальную школу с детским садом.

Также два детских сада на 400 мест возведут в Щербинке в I квартале 2020 года.