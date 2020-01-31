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Мэр Москвы

18:46

Два детских сада откроют в Щербинке в I квартале 2020 года

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Два детских сада для 400 малышей откроют в Щербинке в I квартале 2020 года. Об этом у себя в соцсети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

До конца года планируется достроить школу на 550 мест. Также началось строительство двух корпусов школы на улице Местечко Барыши, которая примет 1100 учеников. Работы должны завершить в 2022 году.

Строительство ведется за счет городского бюджета.

Мэр напомнил, что многие соцобъекты в ТиНАО взяли на себя инвесторы. До начала нового учебного года они обещают сдать девять школ и детсадов, включая школу для 1300 учеников в Сосенском.

"Это наш город": новые детсады и школы в ТиНАО смогут принять около 9 тысяч детей


В декабре два детских сада на 400 мест появились в районе Северном. Детские сады построили в новом жилом комплексе на Долгопрудной аллее. В этом районе ведется активное строительство.

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