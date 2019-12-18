Собянин предложил провести эксперимент по питанию для аллергиков в детских садах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве могут появиться детсады для дошкольников с аллергией на молочные продукты. Об этом сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра, эксперимент можно провести в нескольких столичных детсадах в выбранных районах.
"Я понимаю возражения, которые могут последовать. Но каждое предложение и решение имеет обратную сторону", – сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме.
Глава города отметил, что разделять питание внутри одного пищеблока практически не представляется возможным.
Ранее Госдума приняла законопроект о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детсады в порядке электронной очереди. Для этого будут использоваться региональные информационные системы.