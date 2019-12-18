Госдума приняла закон об электронных очередях в детсады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.
Прием в детские сады осуществляется путем распределения с использованием региональных информационных систем.
"Законопроект направлен на установление правового статуса уже функционирующих информационных систем", – отмечается в пояснительной записке. Данные из региональных систем будут переданы в федеральную информационную систему доступности школьного образования.
На едином региональном портале государственных и муниципальных услуг информация об индивидуальном номере заявления и дате его подачи, о статусе его обработки и об основаниях изменения, о последовательности выделения места в детсаде, о документе о зачислении ребенка в детсад.
Федеральная информационная система будет формироваться посредством автоматизированной передачи из региональных систем следующей информации: о количестве детей, которые посещают детсады, о численности детей, нуждающихся в получении мест в детском саду, о самих учреждениях, об органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в части осуществления полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее рассказал, что сейчас электронные очереди для приема в детский сад уже используются в регионах и на федеральном уровне.
"Цель законопроекта – создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут. Это упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей и существенно снизит коррупционные риски в этой сфере", – цитирует его Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что столичные родители могут записать ребенка в первый класс или же перевести его в другую школу в течение всего учебного года на портале mos.ru. Там же оформляется карта учащегося, которая дает школьникам льготы. Это проезд на транспорте, бесплатное посещение музеев, запись к врачам, скидки на некоторые товары и услуги.
Благодаря сервису "Электронный дневник школьника" родители могут смотреть онлайн за успеваемостью ребенка. В дневнике отображаются расписание занятий, домашние задания, оценки. Кроме того, пользователи могут быстро связаться с учителем.
Система "Проход и питание" позволяет родителям всегда знать, во сколько их ребенок пришел в школу и когда ушел с занятий. Чтобы к ней подключиться, необходимо заполнить и передать в школу заявление на информирование.
На mos.ru можно записать ребенка в бесплатные кружки и секции, а также в группы продленного дня. Там же доступны результаты ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговых сочинений (изложений), итогового собеседования по русскому языку и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Чтобы узнать их, нужен документ, удостоверяющий личность, и код регистрации на экзамен.
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