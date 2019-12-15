Новые детсады и школы в ТиНАО смогут принять около 9 тысяч детей

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Новые социальные объекты в ТиНАО в 2020 году смогут принять около девяти тысяч детей, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам мэра, в будущем году за счет бюджета города там планируют построить и реконструировать 10 школ и детсадов. Еще 13 таких объектов строить будут инвесторы, уточнил он.

Собянин подчеркнул, что самый крупный строительный соцпроект – это школа в поселении Сосенское.

Ранее мэр сообщил, что в ТиНАО построят огромное количество новых детских садов и школ. Он отметил, что столичные власти стараются сдавать объекты социальной инфраструктуры синхронно со сдачей жилья, однако с развитием округа потребность в новых школах и детских садах только растет.

До конца 2023 года число станций метро на территории ТиНАО увеличится до 14. Сейчас на территории округа открыто восемь станций метро, а также ведется строительство еще четырех станций Коммунарской линии. В ближайшие четыре года в ТиНАО построят еще по одной станции на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях.

