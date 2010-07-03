Огромное число новых школ и детсадов появится в ТиНАО — Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ТиНАО построят огромное количество новых детских садов и школ. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВ Центр.

По его словам, столичные власти стараются сдавать объекты социальной инфраструктуры синхронно со сдачей жилья, однако с развитием округа потребность в новых школах и детских садах только растет.

"Надо понимать, что в округе идет огромная стройка. Каждый год вводится сотни тысяч "квадратов" жилья. Мы стараемся. Мы только решаем один вопрос, на следующий год он снова появляется", – подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года число станций метро на территории ТиНАО увеличится до 14. Сейчас на территории округа открыто восемь станций метро, а также ведется строительство еще четырех станций Коммунарской линии. В ближайшие четыре года в ТиНАО построят еще по одной станции на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях.

