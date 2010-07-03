В столице появятся 16 новых автобусных маршрутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в 2020 году появится почти 20 новых автобусных маршрутов, которые будут ехать к станциям метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Автобусы начнут перевозить пассажиров на юге, юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе города, а также на территории ТиНАО. Они будут следовать до станций метро и МЦК, железнодорожных платформ, социальных учреждений и торговых центров", – говорится в сообщении.

На автобусах можно будет добраться до станций метро "Южная", "Коломенская", "Академическая", "Крылатское", "Красногвардейская", "Царицыно", "Коммунарка", "Бунинская аллея", до железнодорожных платформ "Нижние Котлы", "Бирюлево-Товарная", "Бирюлево-Пассажирская", "Бутово" (МЦД-2), "Покровское" (МЦД-2), "Царицыно" (МЦД-2). Также автобусы будут останавливаться у больниц, детских садов и школ.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в будущем году определят частные компании-перевозчики, которые станут обслуживать эти маршруты.



"До конца следующего года автобусы начнут работать на новых направлениях, это улучшит транспортную доступность различных социальных объектов для полутора миллионов человек", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Отмечается, что всего по 16 маршрутам будет ходить 107 автобусов.

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца 2019 года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.