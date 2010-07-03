Проезд на МЦД будет бесплатным в ближайшие две недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проезд на электричках по МЦД будет бесплатным в ближайшие две недели, написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, это необходимо для более тщательной наладки билетной системы. "Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее", – отметил мэр.

Кроме того, из-за значительного роста пассажиропотока с 25 ноября на МЦД-2 составность всех поездов увеличат до 10–11 вагонов. Собянин напомнил, что число пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человека.

"В часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска на 49%. На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней", – заявил мэр.

Ранее он пообещал устранить технические проблемы, связанные с диаметрами. Он напомнил, как власти города совершенствовали работу МЦК, добавив, что такая же и даже "более масштабная" работа пройдет и с МЦД.

Диаметры запустили 21 ноября. Ими воспользовались почти 1,4 миллиона человек.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. В 2023-м на МЦД-1 и МЦД-2 число пересадочных станций возрастет до 27: там построят девять станций и отремонтируют 47 платформ.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

На платформах сделают указатели мест остановки поездов "Иволга". Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров.