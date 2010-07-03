Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин пообещал устранить технические проблемы, возникшие в работе Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Конечно, есть какие-то технические огрешности, но над этим надо спокойно и последовательно работать и устранять в максимально короткие сроки те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных, огромных проектов", – отметил мэр города.

Он напомнил, как власти города совершенствовали работу Московского центрального кольца (МЦК), добавив, что такая же и даже "более масштабная" работа пройдет и с МЦД. Собянин уточнил, что речь идет о налаживании всей системы, а также о поставке нового подвижного состава и укладке дополнительных путей.

21 ноября Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым диаметрам. В церемонии открытия на Белорусском вокзале также участвовали министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

В первый день диаметрами воспользовались более 500 тысяч человек. За два дня они перевезли более миллиона пассажиров.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

