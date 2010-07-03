За два дня работы МЦД перевезли более 1 миллиона пассажиров

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За два дня работы первые Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли более 1 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

За первые сутки работы услугами МЦД воспользовались более 500 тысяч пассажиров. На второй день около 515 тысяч человек проехали по маршруту МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".

"Таким образом, суммарный пассажирский поток МЦД за два дня составляет более 1,1 миллиона человек", – отмечают в департаменте.

Ранее сообщалось, что пассажиры активировали уже два миллиона карт "Тройка" для бесплатной пересадки и оплаты проезда на МЦД.

Для активации карты можно обратиться в любую кассу метро, либо воспользоваться автоматами продажи билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения "Кошелька" на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится.

Бесплатная пересадка на метро действует в течение 90 минут с момента первой валидации. Если же пассажир едет из "Дальней" зоны, то автоматически система рассчитает время в пути по его маршруту до первой станции диаметров, и отсчет начнется от времени прибытия туда.

Движение по первым маршрутам МЦД запустили в четверг, 21 ноября. Одними из первых на новом виде общественного транспорта проехали Владимир Путин и Сергей Собянин. Мэр вручил главе государства именную транспортную карту "Тройка".

