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Город

21:14

Жители Москвы смогут сэкономить более 20 тысяч рублей благодаря МЦК – Дептранс

город транспорт МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Благодаря запуску Московских центральных диаметров (МЦД) жители столицы смогут ежегодно экономить до 22 тысяч рублей на оплате проезда. Для жителей Московской области показатель еще выше – до 79 тысяч рублей. Об этом сообщает Дептранс.

"Если раньше пригородные электрички существовали сами по себе, вне городского транспорта, то запуск МЦД кардинально изменит ситуацию. Теперь МЦД, Московское центральное кольцо (МЦК) и метрополитен работают как единая сеть с едиными тарифами, что очень выгодно для пассажиров", – заявили в ведомстве.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что общая экономия всех пассажиров на первых двух диаметрах составит порядка 7 миллиардов рублей за год.

Движение по первым маршрутам МЦД запустили в четверг, 21 ноября. Одними из первых на новом виде общественного транспорта проехали Владимир Путин и Сергей Собянин. Мэр вручил главе государства именную транспортную карту "Тройка".

За первые сутки работы услугами МЦД воспользовались более 500 тысяч пассажиров. На двух диаметрах расположено 57 станций, часть из которых интегрирована в действующую систему московского транспорта.

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