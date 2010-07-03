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15:41

Собянин подарил Путину именную карту "Тройка"

транспорт МЦД город

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Мэр Москвы Сергей Собянин подарил президенту РФ Владимиру Путину именную карту "Тройка" во время совместной тестовой поездки на маршруте Московского центрального диаметра. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России проехал от станции "Белорусская" до станции "Фили" и обратно в сопровождении мэра столицы. Первыми пассажирами МЦД также стали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава "РЖД" Олег Белозеров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Собянин вручил президенту "Тройку", которая действует как на Московских центральных диаметрах, так и на Московской центральном кольце (МЦК) и другом общественном транспорте столицы. Новыми проездными обзавелся и сам градоначальник.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили в четверг, 21 ноября. Церемония открытия состоялась на Белорусском вокзале. Сообщается, что пока пассажирам доступны только МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".

На первом этапе работы нового общественного транспорта планируется, что перевозить пассажиров будут 39 поездов "Иволга". При этом движение на МЦД организуют по смешанному типу. В новых поездах можно будет подзарядить гаджеты, а особый уровень комфорта обеспечит система климат-контроля.

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