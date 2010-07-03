Более 500 тысяч пассажиров воспользовались МЦД в первый день работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более полмиллиона пассажиров воспользовались Московскими центральными диаметрами в день запуска по ним пассажирского движения, сообщает пресс-служба ЦППК.

Из них свыше 224 тысяч человек проехали по маршруту МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и более 277 тысяч – по маршруту МЦД-2 "Курско-Рижский".

По сравнению с показателями 14 ноября пассажиропоток вырос на 8%. Отмечается, что это более 40 тысяч человек прироста за сутки.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что пассажиры активировали уже более двух миллионов карт "Тройка" для бесплатной пересадки и оплаты проезда на МЦД.

Для активации карты можно обратиться в любую кассу метро, либо воспользоваться автоматами продажи билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения "Кошелька" на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится.

Бесплатная пересадка на метро действует в течение 90 минут с момента первой валидации. Если же пассажир едет из "Дальней" зоны, то автоматически система рассчитает время в пути по его маршруту до первой станции диаметров, и отсчет начнется от времени прибытия туда.

21 ноября началось движение по первым диаметрам. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года.

График работы выстроен как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделали единой. Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно бесплатная.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организовано по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она не зависит.

Провозить домашних животных можно бесплатно. Они должны ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади. Это не касается собак крупных пород и собак-проводников.

Кроме того, гендиректор АО "Центральная ППК" Максим Дьяконов сообщил, что оплата проезда банковскими картами на турникетах станций МЦД может стать доступна до конца текущего года.

