Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:16

Назван интервал движения поездов по МЦД в вечерний час пик

транспорт МЦД город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) объявила интервалы движения поездов по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) в вечерний час пик. Об этом стало известно из Twitter учреждения.

Сообщается, что интервал движения по МЦД-1 составит пять-шесть минут, по МЦД-2 – 6–7 минут.

Движение по новому виду общественного транспорта, который еще называют наземным метро, запустили в четверг, 21 ноября. Торжественная церемония состоялась на Белорусском вокзале Москвы.

Сообщается, что до конца 2019 года на МЦД введут услугу бесконтактной оплаты проезда. Считывающие устройства установят на турникетах. Работать они будут по принципу аналогичных устройств в метро – заплатить можно будет картой или смартфоном с функцией NFC.

Первыми пассажирами МЦД уже стали более 500 тысяч человек.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика