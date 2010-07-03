Назван интервал движения поездов по МЦД в вечерний час пик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) объявила интервалы движения поездов по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) в вечерний час пик. Об этом стало известно из Twitter учреждения.

Сообщается, что интервал движения по МЦД-1 составит пять-шесть минут, по МЦД-2 – 6–7 минут.

Движение по новому виду общественного транспорта, который еще называют наземным метро, запустили в четверг, 21 ноября. Торжественная церемония состоялась на Белорусском вокзале Москвы.

Сообщается, что до конца 2019 года на МЦД введут услугу бесконтактной оплаты проезда. Считывающие устройства установят на турникетах. Работать они будут по принципу аналогичных устройств в метро – заплатить можно будет картой или смартфоном с функцией NFC.

Первыми пассажирами МЦД уже стали более 500 тысяч человек.

