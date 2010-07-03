Информацию о пересадках на МЦД начали объявлять в наземном транспорте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В наземном транспорте Мосгортранса начали информировать пассажиров о пересадках на станции Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"В наземном транспорте начали объявлять пересадки на первые линии Московских центральных диаметров. Аудиосообщения обновили в автобусах, трамваях, электробусах и троллейбусах на 180 маршрутах", – говорится в сообщении.

В пресс-службе считают, что благодаря таким объявлениям пассажиры смогут лучше планировать свой маршрут. По словам сотрудников транспортной компании, ежедневно проходящими вблизи станций МЦД маршрутами пользуется более миллиона пассажиров.

Горожан также информируют об открытии диаметров и на остановках общественного транспорта, которые расположены вблизи станций МЦД-1 и МЦД-2. Всего в городе установлено порядка 60 таких остановок.

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым Московским центральным диаметрам. Церемония открытия состоялась на Белорусском вокзале. В ней также приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.



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Два первых диаметра – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Ожидается, что к 2024 году количество станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. В новых поездах можно будет зарядить гаджеты, USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

