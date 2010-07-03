Более 40 тысяч бесплатных "Троек" раздали в метро и на МЦД

Фото: Агентство "Москва"

На станциях первых двух диаметров и пересадочных станциях метро раздали свыше 40 тысяч бесплатных карт "Тройка", сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы.

Пассажирам, которые не смогли пройти через турникет по своей карте или не успели перекодировать их, выдали новые активированные "Тройки", чтобы частично компенсировать неудобства.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами "Тройки" при оплате проезда на МЦД, нужно активировать "Тройка". Для этого можно обратиться в любую кассу подземки.

Активация билета "Кошелек" карты также возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Нужно пополнить баланс минимум на рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения "Кошелька" на информационном терминале билет на карте автоматически обновится.

Метро запустило опрос пассажиров о МЦД. На всех станциях диаметров и крупных пересадочных станциях подземки дежурные сотрудники будут собирать предложения.

Опрос проводится среди посетителей Демонстрационного павильона МЦД, который находится на площади Киевского вокзала и на Едином транспортном портале. Все предложения проанализируют в метрополитене и передадут в РЖД и ЦППК.

21 ноября Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым диаметрам. В первый день ими воспользовались более 500 тысяч человек.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. За два дня МЦД-1 и МЦД-2 перевезли более миллиона пассажиров.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

На платформах сделают указатели мест остановки поездов "Иволга". Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров.