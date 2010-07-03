Указатели мест остановки поездов "Иволга" появятся на станциях МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Указатели мест остановки поездов "Иволга" появятся на платформах станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает информационный центр департамента транспорта.

По просьбам пассажиров на платформах станций МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" наносится соответствующая разметка. Работы ведутся на 36 платформах, в том числе Стрешнево (в Москву), Москворечье (в Москву), Павшино (от Москвы), Дмитровская (от Москвы), Каланчевская (на Нахабино) и других.

Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров. Указатели помогут совершать посадку в новые поезда.

Ана 12 станциях появилось более 40 круглых схем с изображением линий метро и МЦК. Подземка поможет ЦППК и РЖД с дополнительной навигацией: на станции и вокзалы передадут 500 элементов. Новая навигация есть на станциях Савеловская, Окружная, Аникеева, Беговая, Красногорская, Павшино, Тестовская, Тушинская, Фили, Стрешнево, Кунцевская, Красный балтиец.

21 ноября Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым диаметрам. В церемонии открытия на Белорусском вокзале также участвовали министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

В первый день диаметрами воспользовались более 500 тысяч человек. За два дня они перевезли более миллиона пассажиров.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.