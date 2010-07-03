Станция МЦД-2 Пенягино заработала для пассажиров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Станция Пенягино заработала на МЦД-2 Курско-Рижский, сообщает информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Она открыта в районе Павшинская Пойма Подмосковья – между остановочными пунктами Павшино и Волоколамская Рижского направления МЖД. Ожидается, что станцией будут пользоваться четыре тысячи пассажиров в сутки, а к 2023 году – более пяти тысяч.

На платформе обустроен навес во всю длину и крытый надземный пешеходный переход. Для маломобильных пассажиров установлены лифты и эскалаторы. Прилегающую к станции местность продолжают благоустраивать.

21 ноября в столице запустили движение по первым диаметрам. В первый день ими воспользовались более 500 тысяч человек.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

На платформах сделают указатели мест остановки поездов "Иволга". Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров. Сергей Собянин также пообещал устранить технические проблемы, связанные с диаметрами.