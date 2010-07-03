Почти 1,4 миллиона человек воспользовались МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские центральные диаметры (МЦД) за первые три дня работы перевезли почти 1,4 миллиона человек, сообщает информационный центр департамента транспорта.

За субботу, 23 ноября, МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" воспользовались более 136 тысяч пассажиров, а маршрутом МЦД-2 "Курско-Рижский" – 143 тысячи человек. На станциях диаметров и на пересадочных станциях подземки на дежурство вышли более 500 человек, которые раздавали листовки о тарифах и способах оплаты на МЦД.

В первый день дежурства к ним поступило более 70 тысяч обращений. Найти дежурных можно у входов на пересадочные станции метро и станции МЦД, в кассовых зонах, в зоне турникетов, на железнодорожных платформах. Узнать их помогут ярко-красные жилеты с логотипом МЦД и красные повязки на рукавах.

Диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

На платформах сделают указатели мест остановки поездов "Иволга". Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров.

Сергей Собянин также пообещал устранить технические проблемы, связанные с диаметрами. Он напомнил, как власти города совершенствовали работу Московского центрального кольца (МЦК), добавив, что такая же и даже "более масштабная" работа пройдет и с МЦД. Мэр объяснил, что речь идет о налаживании всей системы, о поставке нового подвижного состава и укладке дополнительных путей.