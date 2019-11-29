Как ездить на МЦД: подробная инструкция для пассажиров

21 ноября в столице запустили движение по двум Московским центральным диаметрам. Первые пассажиры уже успели прокатиться на новом транспорте. Для тех, кто только планирует воспользоваться МЦД, даем ответы на важные вопросы.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Напоминаем, что проезд на МЦД до 8 декабря будет бесплатным, об этом сообщил Сергей Собянин. Пассажирам нужно будет заплатить только за пересадку в подземку по тарифам метро. С 9 декабря поезда на Московских центральных диаметрах будут курсировать по установленным тарифам.

Для тех, кто спешит, выделим три важных момента для поездок на МЦД:

1. Перед первой поездкой на МЦД активируйте карту "Тройка" в любой кассе метро (новые карты "Тройка" продаются уже активированными);

2. Пересадку с МЦД на метро или МЦК по карте "Тройка" можно осуществить в течение 90 минут (таймер включается при пересечении зоны МЦД);

3. При пересадке обязательно прикладывайте билет к валидатору перед выходом, иначе бесплатная пересадка не сработает, а "Тройка" заблокируется.

Как использовать карту "Тройка" на МЦД?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карту "Тройка" теперь можно использовать не только на метро, наземном транспорте и МЦК, но и на Московских центральных диаметрах (МЦД). Для этого бесплатно активируйте ее в любой кассе метро. Если на вашей "Тройке" установлен билет "Кошелек" (это когда вы закидываете деньги на карту и совершаете поездки по фиксированным тарифам), то активировать "Тройку" можно в автоматах по продаже билетов в метро. Достаточно пополнить баланс на один рубль.

При этом нужно активировать как билет "Кошелек", так и обычный абонемент, чтобы иметь возможность использовать оба билета на МЦД. Также есть два способа, при которых активация произойдет автоматически: если настроить удаленное пополнение "Кошелька" на желтом терминале или купить новую карту "Тройка".

Сколько стоит билет на МЦД?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На МЦД действуют три тарифные зоны:

"Центральная" – поездки внутри Москвы (от станции Марк до станции Сетунь и от Волоколамской до Остафьева). Стоимость проезда такая же, как и на других видах общественного транспорта. Разовый проезд по билету "Кошелек" карты "Тройка" стоит 38 рублей.

"Пригород" – поездки по Московской области в пределах МЦД. Разовый проезд по билету "Кошелек" карты "Тройка" стоит 45 рублей.

"Дальняя" – поездки со станций за пределами МЦД. Если вы садитесь на станции, не входящей в МЦД, поездка будет складываться из стоимости билета на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Так как это пригородный тариф, зонирование электричек остается таким, как прежде, – по 23 рубля за каждую зону.

Оплатить проезд картой "Тройка" или "Тройка-Стрелка" можно только в пределах станций Кубинка, Дмитров, Чехов и Новоиерусалимская. Для поездок за пределами этих станций необходимо заранее приобрести билет ЦППК на весь маршрут в кассе отправления.

Пересадки бесплатные?

В течение 90 минут пересадки между метро, МЦК и МЦД бесплатны. Если вы садитесь на транспорт за пределами МЦД, таймер на 90 минут включается только при пересечении зоны МЦД (например, вы выехали из Звенигорода, таймер пошел, как только вы пересекли Одинцово. В течение 90 минут вы можете доехать до Белорусского вокзала и пересесть на метро).

Главный момент – обязательно прикладывайте билет к валидатору на входе и выходе из МЦД. Если вы этого не сделали при пересадке, то проезд будет считаться безбилетным и ваша карта "Тройка" заблокируется. За ее разблокировку придется заплатить 150 рублей. В случае, если на станции отсутствует турникет или валидатор, обратитесь в кассу для активации поездки.

Если вы используете билет "Кошелек", то пересадка на наземный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай или электробус) в центральной зоне будет стоить 21 рубль, в зонах "Пригород" и "Дальняя" – 38 рублей.

Что делать, если "Тройку" заблокировали?

Если вы не провалидируете билет на выход, в течение нескольких часов ваша карта "Тройка" будет заблокирована. Билет будет считаться недооформленным. Разблокировать карту можно в кассах ЦППК, за недооформленный билет придется заплатить 150 рублей.

Будут ли действовать карты студента и москвича?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Да. Если вы студент или относитесь к любой льготной категории граждан, перед первой поездкой на МЦД нужно будет перекодировать карту москвича, социальную карту учащегося или студента. Для этого просто обратитесь в любую кассу метрополитена. Владельцам социальных карт (пенсионерам, многодетным, инвалидам и другим льготным категориям) бесплатный абонемент нужно будет записывать в кассах каждый месяц. Жителям МО перекодировать социальную карту помогут в МФЦ Московской области.

Для проезда в зонах "Пригород" и "Дальняя" нужно будет приобрести льготный билет в кассах ЦППК. Студенты Московской области, обучающиеся в Подмосковье, смогут использовать текущие льготы на проезд в пригородных поездах для проезда по МЦД. Дети до семи лет могут ездить на МЦД бесплатно (как и в метро).

Можно ли использовать абонемент на метро для проезда на МЦД?

Для проезда в центральной зоне – да, по обычным тарифам билетов на 2019 год:

– 60 поездок – 1 900 рублей;

Без лимита поездок:

– одни сутки – 230 рублей;

– трое суток – 438 рублей;

– 30 дней – 2 170 рублей;

– 90 дней – 5 430 рублей;

– 365 дней – 19 500 рублей.

Есть ли абонемент на МЦД?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Да. Он включает проезд на МЦД в зонах "Пригород" и "Центральная", метро, МЦК и наземном транспорте.

Стоимость абонемента:

– одни сутки – 285 рублей;

– трое суток – 545 рублей;

– 30 дней – 2 570 рублей;

– 90 дней – 6 940 рублей;

– 365 дней – 24 450 рублей.

Абонементы зоны "Пригород" и "Центральная" нельзя использовать в зоне "Дальняя" с доплатой. При выезде в зону "Дальняя" по пригородному абонементу на выходе с вашей карты "Тройка" ("Кошелек") спишется полная стоимость всей вашей поездки по МЦД. То же самое касается и поездки из "Центральной" зоны в "Пригород".

Как оплатить проезд картой и гаджетами?

Бесконтактную оплату введут на МЦД до конца года. Пройти с помощью банковской карты или гаджета можно будет в зонах "Центральная" (42 рубля за поездку) и "Пригород" (49 рублей). Для этого подойдут банковские карты платежных систем MasterCard, Visa, UnionPay и "МИР" и гаджеты с функцией Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

Где посмотреть карту МЦД?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перспективную схему метро с первыми двумя диаметрами вы найдете в приложении "Метро Москвы". Там можно построить маршрут по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", МЦД-2 "Курско-Рижский" и московскому метро с учетом строящихся станций до 2021 года. Если вы хотите полностью просчитать свой маршрут и экономию с учетом МЦД, заходите на сайт Мосметро в раздел Московских центральных диаметров.