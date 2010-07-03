Утверждены типы и стоимость абонементов для проезда в зоне "Пригород" на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы и Подмосковья утвердили типы и стоимость абонементов для проезда в зоне "Пригород" на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По этим абонементам, записанным на карту "Тройка" или "Тройка-Стрелка", пассажиры смогут ездить в пределах станций Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, а также передвигаться на наземном транспорте в Москве.

Для оплаты проезда пассажиры смогут воспользоваться абонементами на сутки – 285 рублей, трое суток – 545 рублей, 30 дней – 2 570 рублей, 90 дней – 6 940 рублей и 365 дней – 24 450 рублей. Эти абонементы необходимо будет записать на карту "Тройка" или "Тройка-Стрелка".

Для выезда в "Дальнюю" зону, которая находится за пределами станций МЦД, необходимо будет приобретать существующий пригородный абонемент, либо оплачивать всю поездку "Кошельком" карты "Тройка".

Отмечается, что абонементы МЦД будут значительно выгоднее железнодорожных абонементов. К примеру, сейчас стоимость абонемента на ж/д на 30 суток с учетом стоимости абонемента на метро на 30 суток от станции "Долгопрудная" стоит 3 720 рублей, а на МЦД будет стоить 2 570 рублей.

Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" или "Тройка-Стрелка" будет стоить 45 рублей с возможностью бесплатной пересадки на метро и МЦК. Оплатить проезд на МЦД можно будет банковскими картами платежных систем MasterCard, Visa, UnionPay и МИР и гаджетами с функцией Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

Одна поездка в зоне "Центральная" с бесплатной пересадкой на метро и МЦК будет стоить 42 рублей, в/от зону "Пригород" – 49 рублей.

"Мосгорсправка": тарифы МЦД



Бесплатно ездить на МЦД, метро и МЦК смогут лица, получающие пенсию не достигшие возраста 60 лет за исключением лиц, имеющих в соответствии с законодательством Московской области право на меры соцподдержки по бесплатному проезду в Москве, один опекун, приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, – до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.

Также право на бесплатный проезд имеют лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, за исключением лиц, имеющих в соответствии с законодательством Московской области право на меры соцподдержки по бесплатному проезду в Москве.

Стоимость разовой поездки на МЦД в зоне "Центральная" в пределах станций МЦД-1 Марк – Сетунь и МЦД-2 Волоколамская – Остафьево будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" – 38 рублей. В нее также входит бесплатная пересадка на метро и МЦК.

В "Центральной" зоне будут действовать все существующие абонементы метро, которые записываются на "Тройку" – билеты на 60 поездок (1,9 тысячи рублей), сутки (230 рублей), трое суток (438 рублей), 30 дней (2 170 рублей), 90 дней (5 430 рублей) и 365 дней (19 500 рублей).

Стоимость с/на станции, не входящей в МЦД, складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рублей за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей. Как только пассажиры въезжают в границы МЦД, они получают право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД при оплате по карте "Тройка".

Оплатить проезд картой "Тройка" или "Тройка-Стрелка" в "Дальней" зоне можно до станций Кубинка, Дмитров, Чехов и Новоиерусалимская. Для проезда дальше этих станций необходимо купить билет в кассе.