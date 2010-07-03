Дату запуска МЦД планируют определить в конце следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дата запуска первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) будет определена на следующей неделе, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, к запуску МЦД практически все готово.
"Сейчас тот этап, когда перед самым пуском все мобилизуются, собираются для достижения конечной цели. Около тысячи людей работают в круглосуточном режиме для того, чтобы в ближайшие дни МЦД поехала. Насколько я знаю, конкретная дата запуска будет определена в конце следующей недели", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что на сайте московского метро появился тарифный калькулятор, с помощью которого можно не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка".
МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).
Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.
Оплачивать проезд в поездах МЦД можно городской картой "Тройка". На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик.
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