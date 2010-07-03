Более 150 тысяч человек воспользовалось тарифным калькулятором для МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 150 тысяч человек воспользовалось маршрутным калькулятором на сайте метро, чтобы рассчитать стоимость поездок с учетом МЦД.

"Такой огромный спрос говорит о том, что тема тарифов остается самой актуальной для наших пассажиров, особенно когда до запуска движения по маршрутам диаметров осталось совсем немного", – рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов.

Ранее сообщалось, что на сайте московского метро появился тарифный калькулятор, с помощью которого можно не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка".

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.

Оплачивать проезд в поездах МЦД можно городской картой "Тройка". На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик.

