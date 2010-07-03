Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Третью линию Московских центральных диаметров от Зеленограда до Раменского (МЦД-3) могут запустить через два-три года, рассказал Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

"Следующий этап – МЦД-3, зеленоградская ветка, которая пройдет мимо Ленинградского вокзала на северо-восток. Я думаю, что на эту работу нам понадобится еще два-три года", – отметил Собянин.

21 ноября запустили МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский". Их протяженность составляет 132 километра пути, пассажиры могут воспользоваться 57 станциями.

С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Всего к 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.