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14:55

В Москве увеличили нормативы финансирования школ и детских садов

город образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные власти увеличили нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования. Средства на эти цели предусмотрены бюджетом Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

В 2020 году подушевой норматив на учащихся 1-4 классов составит 135 тысяч рублей в год, для учеников 5-9 классов – 155 тысяч рублей, для учеников 10-11 классов – 175 тысяч рублей. Затраты на одного воспитанника в детских садах увеличены до 185 тысяч рублей для групп полного дня и до 75 тысяч рублей для групп кратковременного пребывания.

При этом отменен дифференцированный подход к финансированию дошкольных групп. Норматив станет единым для детей всех возрастов. Размеры субсидий негосударственным школам и детским садам будет рассчитываться исходя из действующих подушевых нормативов.

Все столичные школы получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам в зависимости от количества учащихся и воспитанников. Такой подход позволяет обеспечить школьникам равные возможности получения качественного образования.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года праздничная иллюминация появилась на фасадах московских школ, а на территориях красуются фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек. До 20 января с наступлением темноты здания образовательных учреждений будут сверкать яркими огнями.

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