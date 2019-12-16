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Общество

16 декабря, 22:41

Яровая выступила против копирования западного образования

общество образование

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей выступила против копирования западного образования, передает ИА "НСН".

Она заявила, что деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру не считает естественным. В связи с этим она предложила решить, стоит ли их оставлять в системе высшего образования.

По словам Яровой, слова "бакалавр" и "магистр" появились в 1996 году, когда "все копировалось под Запад". Она добавила, что на подготовку магистров в вузах выделяют мало бюджетных мест, нежели на бакалавриат. Депутат выразила мнение, что такая позиция принуждает к платному образованию.

В октябре судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования за неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.

По его словам, сферу образования реформируют на протяжении тридцати лет, а итоги все еще спорны. Судья подчеркнул, что полагаться на решения министерств, инициативы ректоратов и энтузиазм активистов не стоит, поскольку доверия дипломам не прибавилось.

Он высказался и о болонской системе. Ее введение не отразилось на качестве образования и признании российских дипломов за границей, объяснил судья.

Арановский полагает, что затраченные на "улучшения" средства следовало потратить на науку и достойную оплату преподавательского труда. Он отметил, что преподавателю платят мало, если тот не получает должность в управленческом секторе.

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