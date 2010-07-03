Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения бюджетных мест в вузах, сообщает ТАСС. Новую модель хотят применить уже в 2021–2022 учебном году.

Ранее Владимир Путин раскритиковал главу министерства Михаила Котюкова за противоречивые правила распределения бюджетных мест в магистратуре. В связи с этим Минобрнауки ведет работы по совершенствованию методики распределения контрольных цифр приема.

Над этим работают федеральные органы исполнительной власти, различные ассоциации и ведущие вузы страны. По итогам президенту направят соответствующий доклад.

Отмечается, что в отличие от действующей новая модель направлена на обеспечение спроса субъектов РФ на рабочую силу, а не на потребности образовательных организаций.

В августе сообщалось, что переход на новую систему распределения бюджетных мест в вузах начнется в 2021 году, а завершиться он должен к 2025 году.

Распределение контрольных цифр приема предлагается проводить в два больших этапа. На первом должны устанавливать общий объем бюджетных мест и разбивать их по группам направлений и специальностей и по регионам. Предлагается учитывать данные о трудоустройстве по специальности за последние три года в конкретном регионе.

Второй этап – конкурс между вузами. Университетам нужно будет направить заявки на необходимое число бюджетных мест. Чтобы уложиться в общее число бюджетных мест, предлагается одобрять заявки от лучших вузов вниз по списку.

Обучение в вузах России за последний год существенно подорожало. По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы, стоимость поднялась на 19%. Эксперты отмечают, что цены могут снова подняться. Одной из основных причин увеличения стоимости за обучение является сокращение бюджетных мест на фоне увеличения количества абитуриентов.