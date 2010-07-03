Москва вошла в число мировых лидеров по качеству образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школы по результатам международного исследования качества образования PISA-2018 вошли в число лучших по уровню читательской грамотности. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"По читательской грамотности мы с шестого места попали в тройку. По математической грамотности Москва занимает пятое место, а до этого было шестое место. По естественной грамотности Москва с 12 переместилась на шестое место. По двум параметрам мы в два раза улучшили свои позиции и по математической грамотности уверенно двигаемся вперед", – заявила Ракова.

По ее мнению, прорывных результатов удалось достичь за счет многочисленных программ по модернизации школ Москвы. Например, в столице действует МЭШ ("Московская электронная школа"), проводятся олимпиады и выплачиваются образовательные гранты. Ракова подчеркнула, что теперь образовательные учреждения конкурируют за учеников, но при этом система распределения бюджетных средств уравнивает возможности для каждого из них. Благодаря этому система обучения стала более гармоничной и направленной на развитие потенциала учеников.

PISA (The Programme for International Student Assessment) – крупнейшая международная программа оценки учебных достижений, которую реализует Организация экономического сотрудничества и развития. От Москвы в исследовании приняли участие 7 тысяч школьников 9-го класса из 151-й контрольной школы.

В конце ноября сообщалось, что российские школьники завоевали 5 золотых медалей на олимпиаде по математике в Китае. При этом одна из наград высшей пробы прибыла в Москву. Победители китайской олимпиады смогут выступить на международном этапе турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге.

