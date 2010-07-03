Детям из одной семьи дали приоритет при зачислении в школу и детский сад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому проживающие в одной семье дети получают право преимущественного приема в школы и детские сады, где уже обучаются их братья и сестры. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки вносятся в Семейный кодекс и закон об образовании. Отмечается, что закон будет способствовать укреплению семьи, созданию благоприятных условий для обучения и развития детей. Кроме того, он будет развивать институт многодетности в стране.

Закон разработала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым от "Единой России".

Ранее сообщалось, что власти Москвы приняли решение с 1 сентября 2019 года повысить нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.

С 2011 года в столице построили в общей сложности 342 здания детских садов и школ. Большую часть из них – 236 – возвели на средства городского бюджета, а еще 106 – за счет инвесторов. В частности, с начала года ввели в эксплуатацию 14 объектов образования почти на 3,7 тысячи мест.

