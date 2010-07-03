Власти Архангельска планируют штрафовать за прогулы в детских садах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Архангельская объявили о планах установить штрафы за прогулы в детских садах города. Подобную меру оправдывают проблемой с доступностью дошкольных учреждений, как передают "Известия".

"Плата вводится в случае непосещения ребенком учреждения, за исключением следующих случаев: медицинского обследования, санаторно-курортного лечения ребенка, болезни ребенка или родителей, подтвержденных медицинскими документами или санаторно-курортной путевкой, отпуска родителей, подтвержденного документом с места работы, а также по причине карантина либо проведения ремонтных работ", – уточнила начальник отдела дошкольного образования Анжелика Ломтева.

По предварительной информации, один день прогула "будет стоить" 5 рублей в день в дневном детском саду и 9 рублей, если малыш посещает круглосуточное дошкольное учреждение. Новую меру власти Архангельска оправдывают дополнительными затратами, которые возникают, если кто-то из воспитанников прогуливает.

Аналогичные меры применяли в других регионах России. Например, штраф за прогулы ввели в Благовещенске, в январе 2014 года. Родителей обязали платить по 150 рублей за каждый пропущенный день – а именно полный суточный взнос. Активисты обратились в прокуратуру, после чего власти города объявили, что положение о штрафах в действительности не применялось. Тем не менее, в начале 2015 года в Благовещенске отчитались о 150 местах, которые якобы освободились после введения штрафов.

Порядок оказания услуг дошкольными учреждениями в России регулируется законом "Об образовании". Согласно положениям этого документа, отчислить ребенка из детского сада можно только по инициативе одной из сторон или при ликвидации учреждения. Односторонний порядок расторжения предусмотрен, если договор заключен на платной основе, а вот возможность установления штрафов законодательно не закреплена.

Ранее стало известно, что родители почти 68 тысяч детей в Москве воспользовались городским сервисом "Проход и питание". С помощью системы, интегрированной в портал mos.ru, москвичи могут контролировать посещаемость ребенка и регулировать его питание в столовой.