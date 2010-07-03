Власти Архангельска планируют штрафовать за прогулы в детских садах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Власти Архангельская объявили о планах установить штрафы за прогулы в детских садах города. Подобную меру оправдывают проблемой с доступностью дошкольных учреждений, как передают "Известия".
"Плата вводится в случае непосещения ребенком учреждения, за исключением следующих случаев: медицинского обследования, санаторно-курортного лечения ребенка, болезни ребенка или родителей, подтвержденных медицинскими документами или санаторно-курортной путевкой, отпуска родителей, подтвержденного документом с места работы, а также по причине карантина либо проведения ремонтных работ", – уточнила начальник отдела дошкольного образования Анжелика Ломтева.
По предварительной информации, один день прогула "будет стоить" 5 рублей в день в дневном детском саду и 9 рублей, если малыш посещает круглосуточное дошкольное учреждение. Новую меру власти Архангельска оправдывают дополнительными затратами, которые возникают, если кто-то из воспитанников прогуливает.
Аналогичные меры применяли в других регионах России. Например, штраф за прогулы ввели в Благовещенске, в январе 2014 года. Родителей обязали платить по 150 рублей за каждый пропущенный день – а именно полный суточный взнос. Активисты обратились в прокуратуру, после чего власти города объявили, что положение о штрафах в действительности не применялось. Тем не менее, в начале 2015 года в Благовещенске отчитались о 150 местах, которые якобы освободились после введения штрафов.
Порядок оказания услуг дошкольными учреждениями в России регулируется законом "Об образовании". Согласно положениям этого документа, отчислить ребенка из детского сада можно только по инициативе одной из сторон или при ликвидации учреждения. Односторонний порядок расторжения предусмотрен, если договор заключен на платной основе, а вот возможность установления штрафов законодательно не закреплена.
Ранее стало известно, что родители почти 68 тысяч детей в Москве воспользовались городским сервисом "Проход и питание". С помощью системы, интегрированной в портал mos.ru, москвичи могут контролировать посещаемость ребенка и регулировать его питание в столовой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: