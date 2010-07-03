Новый детский сад по "рублевой" программе откроется в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Хорошёво-Мнёвниках откроют детский сад в рамках льготной программы "Объект образования за рубль". Инвестора определили на городских торгах.

Победителем электронного аукциона стал участник АНО ДЦ "Айленд", предложивший в ходе торгов наибольшую цену за объект в размере 4 628 426,91 рублей.

Детсад разместят в помещении общей площадью 401,8 квадратных метров. Объект расположен на первом этаже дома №11 на улице Народного ополчения.

В ближайшее время с инвестором заключат договор аренды на 49 лет. После выполнения положенных нормативов компания сможет перейти на льготную ставку аренды 1 рубль за 1 квадратный метр в год.

С начала действия городской программы "Объект образования за рубль" на торгах реализовано 35 объектов для размещения школ и детских садов. Из них на "рублевую" ставку аренды переведено 18 учреждений.

Сейчас на аукционах находятся 3 лота, расположенные в Мещанском и Басманном районах. Информация о выставляемых на городские торги объектах по городским программам размещена на Инвестиционном портале.

Ранее в столичном районе Северный достроили трехэтажное здание детского сада на 225 мест. Его должны открыть до конца года.