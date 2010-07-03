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Город

17:50

Детский сад на 225 мест появился в районе Северный

город строительство Мой район

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детский сад на 225 мест достроили в столичном районе Северный. Его должны открыть до конца года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В трехэтажном здании с лифтом сделали игровые комнаты, спальни, залы для музыки и физкультуры, комнату для занятий, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога. На территории детсада обустроили девять площадок с газоном и теневыми навесами и спортплощадку с покрытием из резиновой крошки.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, застройка на той территории плотная, поэтому дошкольное учреждение было необходимо. Сейчас идет итоговая проверка, после которой детсад введут в эксплуатацию.

Качеству и безопасности работ на социально значимых объектах уделяется особое внимание, подчеркнул Антосенко. За период строительства в детском саду в Северном провели 19 проверок с участием специалистов Центра экспертиз, добавил он.

Ранее инвесторам предложили открыть в Москве четыре детских сада по программе льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр". Три из них – полноценные здания в центре города.

Кроме детсада инвесторы могут открыть здесь блок начальных классов или среднюю школу. Еще один объект площадью 401 квадратный метр находится на первом этаже дома по улице Народного Ополчения.

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