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Город

16:19

Четыре частных детских сада откроют в Москве

город образование

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Инвесторам предложили открыть в столице четыре детских сада по программе льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр". Лоты уже выставлены на торги, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Три здания под дошкольные учреждения расположены на Гольяновской улице, доме 7, в Пушкаревом переулке, доме 4, строении 1 и на Бакунинской улице, доме 45.

Инвесторы могут также открыть блок начальных классов или среднюю школу. Еще один объект находится на первом этаже дома 11 на улице Народного Ополчения.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, в среднем на право открытия детских образовательных учреждений по льготной программе претендуют до четырех компаний.

Программа "1 рубль за 1 квадратный метр" действует в столице с 2012 года. За это время было реализовано 34 объекта. Льготную ставку получают инвесторы, победившие в городском аукционе. По условиям конкурса они обязуются отремонтировать здание.

Ранее на Сельскохозяйственной улице в Останкинском районе построили детский сад на 225 мест. Проект разработали при участии французских дизайнеров.

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