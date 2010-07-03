В Совфеде предложили обеспечивать детсады спецпитанием для аллергиков

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко предложила обеспечивать детские сады специализированными продуктами для воспитанников с аллергией.
На круглом столе, посвященном качеству питания в образовательных учреждениях, она рассказала, что во многих субъектах есть группы для детей с аллергическими заболеваниями. Для них организовано необходимое питание.
По словам сенатора, правила спецпитания для детей-аллергиков должны соблюдаться и в семье. "Все образовательные программы должны отражать культуру питания, начиная с семьи. И в последующем уже во всем", – цитирует ее Агентство "Москва".
В марте вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору, Минпросвещения и Минздраву разработать рекомендации для школ и детсадов по питанию детей с сахарным диабетом. Она объясняла, что питание в школах должно быть двух типов – для здоровых детей и для больных диабетом. Во втором случае меню будет низкокалорийным – без хлеба и сладостей.
Кусайко в августе высказалась за ограничение сладостей для всех детей. Продажи булок с начинками, соков, нектаров, батончиков, печенья и кексов в школьных буфетах, по ее мнению, нужно сократить.
Сенатор напомнила, что ВОЗ призывает снижать потребление сахара до пяти процентов от суточной калорийности рациона. В последние годы число детей, страдающих избыточным весом, сахарным диабетом, повышенным артериальным давлением, растет, подчеркнула она.
Похожая инициатива озвучивалась в прошлом году. Зампредседателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что считает важным предоставлять родителям необходимые сведения о здоровом питании, а из школ изъять вредную для здоровья ребенка пищу.
По его мнению, в ассортименте столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир. Он тоже обратил внимание, что неправильное питание лежит в основе заболеваний сердечно-сосудистой системы и лишнего веса.
Как устроено питание в детских садах
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