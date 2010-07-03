В СФ предложили ограничить продажу сладостей в школьных буфетах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Совете Федерации предложили ограничить продажу в школьных буфетах булок с начинками, соков, нектаров, батончиков, печенья и кексов.
"Нужно рассмотреть возможность ограничения продажи в школьных буфетах продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок", – цитирует Агентство "Москва" члена комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяну Кусайко.
По ее словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает снижать потребление сахара до пяти процентов от суточной калорийности рациона.
"Опасения медиков не беспочвенны: в последние годы фиксируется рост числа детей, страдающих избыточным весом и такими связанными с этим заболеваниями, как сахарный диабет, повышенное артериальное давление и ряд других", – отметила Кусайко.
В сентябре прошлого года зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил законодательно запретить на территориях школ продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков, в том числе в вендинговых аппаратах, чтобы предотвратить у детей формирование привычки к употреблению вредной пищи и сахара.
В Роспотребнадзоре отмечают, что с 2008 года действуют санитарные нормы и правила СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".
Согласно им, ограничено потребление сахара, соли, введен запрет на сладкие газированные напитки, фаст-фуд в образовательных организациях и другое. "Так, согласно СанПиН 2.4.5.2409-08, приложение 7, запрещены к реализации в школах жевательные резинки, газированные напитки, жареные во фритюре продукты и изделия (чипсы), карамель, энергетические напитки и другое", – сказали в пресс-службе ведомства.
Между тем вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору, Минпросвещения и Минздраву разработать рекомендации для школ и детских садов по питанию детей с сахарным диабетом.
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