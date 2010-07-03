Детям-диабетикам разработают программу питания в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору, Минпросвещения и Минздраву разработать рекомендации для школ и детских садов по питанию детей с сахарным диабетом. Об этом говорится на сайте кабмина.

Доклад о результатах своей работы ведомства должны представить до 1 августа.

Голикова ранее уже высказывала мнение, что питание в школах должно быть двух типов – для здоровых детей и для больных диабетом. Во втором случае меню будет низкокалорийное, там не будет хлеба, сладостей.

В России проживают более 42 тысяч детей, которые страдают сахарным диабетом.

В 2018 году Минобрнауки подготовило отчет об условиях пребывания детей с диабетом в школах, детских садах и на базах отдыха в 70 регионах по просьбе Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Действующие законы обязывают обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья диетическим питанием только в специальных коррекционных учреждениях.