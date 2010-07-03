Школу и два детских сада планируют построить в Остафьеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В селе Остафьево планируют построить школу на 750 мест и два детских сада на 200 и 240 мест, сообщил руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. По его словам, строительство двух объектов уже ведется.

"На строительство детского сада на 200 мест выдано разрешение", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Предполагается, что детские сады и школа обеспечат местами маленьких жителей строящегося микрорайона.

Школа будет состоять из двух двухэтажных блоков, которые соединят между собой. Там будут учебные кабинеты, игровая для продленки и спальня-игровая. Также в здании разместят ресурсный центр, мастерские, лаборантские, столовую, актовый зал, спортивный и медицинский блоки и многое другое.

Около школы обустроят учебно-опытную зону и спортивную зону.

В детских садах планируют обустроить игровые, буфетные, спальные комнаты, а также раздевалки и туалеты. Также там появятся залы для кружков, физкультуры и занятий музыкой.

Ранее сообщалось, что школу на 1,9 тысячи мест в авангардном стиле построят в районе Левобереженый. Фасады облицуют матовым светло-серым керамическим кирпичом "Малевич" и темно-серым клинкерным кирпичом "Модельяни". Центральный фасад украсят витражи с архитектурным стеклом.

В конце августа в Зеленограде открылось необычное учебное заведение – школа и одновременно детский сад. Кабинеты там не похожи на стандартные. Парты размещены так, что дети сидят друг напротив друга – так проще учиться партнерству и взаимодействию, считают специалисты. Классы комбинированные – в одном помещении можно изучать анатомию, химию и биологию.

В ближайшие три года в столичном регионе планируют возвести по меньшей мере 80 школ и детских садов. Строительство учебных объектов – одно из приоритетных направлений строительного комплекса.

