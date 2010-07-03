Детские сады и школы построят по программе реновации в ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В четырех районах Юго-Западного административного округа проходят публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, на слушаниях представлены проекты планировки территорий районов Академический, Ломоносовский, Обручевский и Коньково, которые включают в себя не только жилые дома, но и объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

"Мы стараемся создавать многофункциональные кварталы, где будут рабочие места, зоны для отдыха, занятий спортом и досуга", – приводит слова Княжевской Агентство "Москва".

Как отмечается, больше всего соцобъектов построят в Обручевском районе.

"В квартале 26–27 Обручевского района будет построен детский сад на 300 дошкольников и учебно-воспитательный комплекс на 625 мест, в составе которого школа и детский сад", – сказала председатель Москомархитектуры.

В районе Коньково появится УВК с детским садом на 210 малышей и школой для 200 человек, а территорию уже действующей школы расширят. Новый корпус смогут посещать 350 человек. По словам Княжевской, в Ломоносовском районе появится детский сад на 250 мест.



Кроме уличных спортивных площадок, которые заложены во все проекты, будут также построены физкультурно-оздоровительные комплексы. В ходе реализации программы реновации также построят дом культуры. Как отметила Княжевская, под его крышей разместятся разнообразные творческие коллективы. Откроются кружки и секции для взрослых и детей. А в проектируемом многофункциональном комплексе появится центр госуслуг "Мои документы".

Председатель Москомархитектуры рассказала, что в рамках проекта запланировано благоустройство Новочеремушкинского пруда. Благоустройство также запланировано в парке "Битцевский лес".

С 25 по 31 октября идет выставка проектов планировки новых территорий еще в шести районах. Экспозицию можно увидеть в едином информационном центре на 2-й Брестской улице, в доме 6. Ее покажут и в районах, где собираются реализовать кварталы: Академический, Ломоносовский, Люблино, Обручевский, Тимирязевский и Черемушки.

В конце сентября уточнялось, что по программе реновации переехали или оформляют документы для переезда около 15 тысяч москвичей. Программу по сносу ветхого жилья утвердили в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого умного сноса.

С момента старта программы построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение. Квартиры в таких домах адаптированы для нужд людей с инвалидностью.