Детсад, школу и поликлинику построят в Западном Дегунине

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В Западном Дегунине построят детский сад на 150 мест, школу на 650 учеников, и детско-взрослую поликлинику. Строительство объектов инфраструктуры предполагает проект планировки кварталов реновации, сообщает Агентство "Москва".

Руководитель архитектурно-планировочного объединения №1 Института Генплана Москвы Елена Шаранова отметила, что на проектируемой территории есть зоны, где сохраняется большое количество существующих строений, а новые здания впишут в сложившую застройку.

Также проектом запланировано строительство физкультурно-оздоровительного центра и благоустройство природного комплекса вдоль улицы Базовская рядом с проектируемой территорией. Там оборудуют велодорожки, детские и спортивные площадки и зоны отдыха.

Помимо этого, в районе могут построить общественный центр с паркингом. Входящий в его состав деловой центр обеспечит район новыми рабочими местами. Близость к ТПУ "Ховрино" обеспечит хорошую транспортную доступность центра.

В рамках реализации программы реновации реконструируют несколько улиц на территории района. Вдоль Коровинского шоссе, улицы Базовская и Ангарская установят шумозащитные экраны.

Ранее в Москве стартовали публичные слушания по шести проектам планировки по программе реновации. Они проходят в районах Бескудниковский, Западное Дегунино, Измайлово, Крюково, Фили-Давыдково и Покровское-Стрешнево.

Ознакомиться с проектом можно в информационном центре программы реновации на 2-й Брестской улице, дом 6, а также на экспозициях, открытых в каждом из шести районов. Жители также смогут высказаться по проекту на собрании участников публичных слушаний 29 октября.

В четырех районах Юго-Западного административного округа проходят публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации. На слушаниях представлены проекты планировки территорий районов Академический, Ломоносовский, Обручевский и Коньково.