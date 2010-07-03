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09:22

Жильцы дома на улице Лобачевского заключили договоры по программе реновации

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые семьи, живущие в доме № 32 на улице Лобачевского, заключили договоры со столичным департаментом городского имущества на получение равнозначных квартир по программе реновации. Москвичи переселяются в новостройку – в дом № 134 на Ленинском проспекте.

Для подписания соглашений в ближайшее время приглашены еще 39 семей, уточняет Агентство "Москва".

В новых квартирах выполнена чистовая отделка комфорткласса. Стены комнат оклеены флизелиновыми обоями под покраску, на полу в санузлах, на балконах и лоджиях, в кухнях и прихожих уложен керамогранит светлых оттенков, в комнатах – ламинат. Также в квартирах установлена вся необходимая сантехника.

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Программа реновации была утверждена в 2017 году. Расселить планируется 5173 старых дома. Новое жилье должны получить более миллиона москвичей.

Ранее сообщалось, что в районе Фили-Давыдково расселили первый дом по программе реновации. В новостройку на Малой Филевской переехали жильцы старой пятиэтажки с соседней улицы Олоко Дундича. Новое жилье находится в шаговой доступности от метро "Пионерская", рядом есть парк. В квартирах готов ремонт и есть вся необходимая сантехника. Всего в районе в программу реновации включили 119 домов.

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