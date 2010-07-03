Родительский запрет: какие продукты попали в стоп-лист сервиса "Проход и питание"

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Сервисом "Проход и питание" на mos.ru воспользовались родители почти 68 тысяч школьников, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Он позволяет сформировать список продуктов, которые дети не смогут купить их в буфете.

Чаще всего под родительский запрет попадают молочный шоколад и несладкие мучные изделия. В стоп-лист часто включают рулеты, печенье, булочки, мармелад, мороженое и зефир.

Сервис работает более чем в 4,3 тысячи зданий городских детских садов, школ и колледжей. Свыше миллиона учащихся используют карту "Москвенок" для прохода в учебное заведение и покупок в столовой и буфете. Родители в онлайн-режиме могут видеть, когда ребенок зашел и вышел из школы, пополнять счет и устанавливать лимит ежедневной траты денег.

Чтобы подключиться к сервису, нужно скачать заявление с сайта или взять его в школе или колледже у сотрудника, отвечающего за систему "Проход и питание". В бланке следует указать номер телефона, который будет привязан к лицевому счету.

На mos.ru ребенка также можно записать в бесплатные кружки, секции, группы продленного дня. Там же доступны результаты ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, итоговых сочинений (изложений), итогового собеседования по русскому языку и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Благодаря сервису "Электронный дневник школьника" родители могут смотреть онлайн за успеваемостью ребенка. В дневнике отображаются расписание занятий, домашние задания, оценки. Кроме того, пользователи могут оперативно связаться с учителем.